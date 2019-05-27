Son Dakika Haberleri: Denizli'de şehit babası toprağa verildi

Denizli'de şehit babası toprağa verildi

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren şehit Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı toprağa verildi.

Denizli'de şehit babası toprağa verildi, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren şehit Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı toprağa verildi.
Çivril'de yolun karşısına geçmeye çalışırken Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit Avcı'nın babası Zeki Avcı (81) için Beydilli Mahallesinde tören düzenlendi.
Avcı'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Beydilli Camisinde öğleyin kılınan namazın ardından, Beydilli Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Avcı'nın ailesi ve yakınları, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Uşak'tan Denizli istikametine giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya çarpmış, ağır yaralanan Avcı, olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Avcı'nın oğlu Piyade Er Gökhan Avcı, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:55 Kaynak: AA
Zeki Avcı, Çivril, Denizli, Güncel
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