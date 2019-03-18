Son Dakika Haberleri: Denizli'de Şehitler Anıldı

Denizli'de Şehitler Anıldı

59 dakika önce

DENİZLİ'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Denizli'de Şehitler Anıldı, System.String[]
DENİZLİ'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Asri Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi Başkanı Mustafa Işık, Çanakkale Savaşında şehit düşen askerleri rahmetle andıklarını söyledi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Vatan onlara minnettardır. Hepimiz onların şahadetleri sayesinde bugün bu vatanda hür ve bağımsız yaşıyoruz" diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından tüm şehitler için dua edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Askeri şehitlikteki törenin ardından polis şehitliğine geçildi. Burada da şehitler için dua edilip, mezarlarına çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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