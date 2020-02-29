Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika

Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

6 saat önce

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 34 askerin şehit olmasının ardından Denizli'de şehitlere saygı ve hain saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.

Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü, System.String[]

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 34 askerin şehit olmasının ardından Denizli'de şehitlere saygı ve hain saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.


Türkiye'nin birçok kentinde şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruşları, Ülkü Ocakları ve birçok vatandaş katıldı. Kent merkezinden Türk bayrakları açarak başlayan yürüyüş, Lise Caddesi'nden devam ederek Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası önüne kadar devam etti. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş aynı istikametten geriye dönerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın da son buldu.


Grup üyeleri bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - DENİZLİ

Denizli, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]