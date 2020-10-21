Denizli'de sel, don ve doludan zarar gören çiftçilere 4 milyon 500 bin lira ödenek - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kentte mayıs ayında meydana gelen zirai don, sel ve doludan zarar gören 1868 çiftçiye 4 milyon 500 bin lira ödenek geldiğini bildirdi.

Milletvekili Tin yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayında Pamukkale, Çal, Bozkurt, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Baklan, Bekilli ve Serinhisar ilçelerinde yaşanan aşırı yağış, dolu ve don felaketinden zarar gören çiftçilerin hasarlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tin, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 22-26 Mayıs tarihlerinde 11 ilçemizde üretim alanlarını etkileyen dolu ve don afeti yaşandı. Meydana gelen doğal afette yaklaşık 36 çeşit üründe ciddi oranlarda lokal hasarlar meydana geldi. Yaşanan bu süreçte tarım müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen hasar tespitleri yapıldı. Üreticilerimizi her zaman destekledik. Hele hele afete maruz kalan hiçbir üreticimizi asla yalnız bırakmadık. Onlara kuru vaatte bulunmadık. Her ne söz verdiysek yerine getirmenin gayretinde olduk. Mayıs ayında meydana gelen ve 11 ilçemizde doğal afetten etkilenen 1868 çiftimize 4 milyon 500 bin lira ekonomik destek sağladık."

Tin, gönderilen ödenek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.