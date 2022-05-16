Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

16.05.2022 18:16
Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Denizli'de, semaverde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de, semaverde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir kargo firmasına gelen pakette uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Kargo paketini almaya gelen 2 zanlı yakalandı.

Paket içinden çıkan semaverin altına saklanmış 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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