Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

10.01.2023 09:15

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Serinhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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