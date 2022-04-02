Denizli'de servis şoförünün öldürülmesiyle ilgili yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de servis şoförünün öldürülmesiyle ilgili yakalanan kişi tutuklandı

02.04.2022 20:49
Denizli'de servis şoförünün öldürülmesiyle ilgili yakalanan kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı servis şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı servis şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Eyüp Gökmen Ağdaş'ın (37) bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Ağdaş'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı saptanan R.B. (37) gözaltına alındı.

İfadesinde Ağdaş'ı eşini rahatsız ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağdaş'ın cenazesi, Kayhan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aktepe Mahallesi'nde yerde yaralı halde bir kişinin yattığını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Eyüp Gökmen Ağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de servis şoförünün öldürülmesiyle ilgili yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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