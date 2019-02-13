Son Dakika Haberleri: Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

2 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nden kent merkezine giden Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobilden, Servergazi Mahallesi 401. Sokak'ta dumanlar çıkmaya başladı.

Aracını terk eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Merkezefendi, Araç, Denizli, Güncel
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