Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
2 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi. Yenişehir
Mahallesi'nden kent merkezine giden Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobilden, Servergazi
Mahallesi 401. Sokak'ta dumanlar çıkmaya başladı.
Aracını terk eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Araç
kullanılamaz hale geldi.
Bu arada otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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