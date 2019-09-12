Son Dakika Haberleri: Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı
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Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi'nden Bakırlı istikametine giden Yaşar Y. yönetimindeki 20 UA 857 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, araçtan çıktı.

Aracın alev alması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Bu arada kullanılamaz hale gelen otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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