Denizli'de seyir halindeki yolcu midibüsü yandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yangını fark eden sürücü, midibüsü yol kenarına park ederek 5 yolcuyu araçtan indirdi.

Alınan bilgiye göre, 20 TC 662 plakalı yolcu midibüsü, Üçeylül Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

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