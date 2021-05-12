Denizli'de seyir halindeki yolcu midibüsü yandı - Son Dakika

Denizli'nin Güney ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 20 TC 662 plakalı yolcu midibüsü, Üçeylül Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, midibüsü yol kenarına park ederek 5 yolcuyu araçtan indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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