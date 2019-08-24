Son Dakika Haberleri: Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı
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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

1 saat önce

Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı, System.String[]

Denizli'de, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli- Antalya kara yolunda Cankurtaran istikametindeki 16 RH 376 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.


Otobüsün içindeki dumanı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünden yükselen alevleri söndürdü.

Otobüsün motor bölümü yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yolcu otobüsüne kent merkezindeki bir tamirhanede bakım yapıldığı ve yol testi için trafiğe çıktığı belirtildi.

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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