Otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil alev alev yandı

16.08.2022 11:13
Otomobil alev alev yandı

Denizli'de seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil, sürücüsünün dikkati sayesine yol kenarına alındıktan sonra alev alev yandı.

Denizli'de seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil, sürücüsünün dikkati sayesine yol kenarına alındıktan sonra alev alev yandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Aygören Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Sürücüsü aracı yol kenarına çekerek ihbarda bulundu. O esnada alev alan otomobil biranda yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa süre sonra söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahalenin ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement