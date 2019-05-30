Denizli'de sıcak hava asfalt eritti

Denizli'de sıcak hava asfalt erittiDenizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüzünden karayolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler yaşandı. Ayakkabılar asfalta yapışırken, araçları hararet yapan sürücüler çareyi yol kenarlarında durmakta buldu.Denizli'de hava sıcaklığı 36 dereye çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise daha fazla oldu. Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mevkii'nde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Karayolunun gidiş ve geliş olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde yer yer yaşanan erimeler nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için karayolunun solundan gitmeyi tercih etti. Asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştığı görüldü. Bazı araçlar da sıcak yüzünden hararet yaptı.Otomobili hararet yapan sürücülerden Sedat Demirdüzen, Manisa Alaşehir'den Antalya'ya gittiğini belirterek, Manisa bölgesinden geliyoruz. Oralarda bu kadar sıcak yok. Ama Denizli'ye geldiğimizde sıcaktan dolayı asfaltın bile eridiğini gördük. Otomobilimiz de hararet yapınca; kenara çektik dedi. Bir diğer sürücü Halil İbrahim Sarıtaş ise, sıcak hava nedeniyle otomobilini yol kenarına park edip, mola verdiğini ifade ederek, Kale ilçesine gidiyorum, asfaltın sıcak nedeniyle eridiğini gördüm. Sıcaktan dolayı bunalıyoruz dedi.