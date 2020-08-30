Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı - Son Dakika

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta durdurulan ve 22 Ağustos'ta yeniden başlatılan sıcak hava balon uçuşlarına ilgi artarak devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için bölgeye giden turistler, zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cemile mevkisinde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyularak balonlara bindirildi.

Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Turistleri taşıyan balon, 45 dakikalık tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

Balon turizminde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini, geçen hafta başlayan uçuşların turizmcilerin yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Kaplan, "Normalde bugün uçuş planımız yoktu. Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşman işgalinden kurtulmasının 98. yılını kutluyoruz. O yüzden bugün Zafer Bayramı için özel bir uçuş gerçekleştirdik. Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdık, gururluyuz." şeklinde konuştu.

Annesiyle balon turuna katılan Sungur Durdu da balon turunun hoşuna gittiğini ve ilk fırsatta yeniden binmek istediğini anlattı.

Balona bindiği için mutlu olduğunu ifade eden Zinnur Olgun da "Doğa harikası Pamukkale'yi yukarından izlemek güzeldi. Bayram nedeniyle uçuş yapmak bir başkaydı. Çocuklarımla geldik. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

Zafer Haftası, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:42 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı         
11:47
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki         
11:27
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı         
11:14
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi         
07:42
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum         
23:16
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı         
22:55
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu         
22:05
Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı         
21:10
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti         
21:02
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor         
17:35
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı         
16:47
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor         
14:38
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 16:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei