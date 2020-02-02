Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika

Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti

6 saat önce

Denizli'de termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.

Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti, System.String[]

Denizli'de termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.


Denizli kent merkezinde kış ortasında bahardan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen Denizlililer, park ve mesirelik alanlara akın etti. Mesirelik alanlarda vatandaşlar aileleri ile yürüyüş ve piknik yaparken, kimi aileler de parkta çocukları ile birlikte oynadı.


Ailesi ve akrabaları ile güzel havanın tadını çıkaran Selçuk Bağlan, "Bu Pazar gününü değerlendirelim, çocuklar ile uzun zamandır Çamlık Parkı'na çıkmadık. Bir gezelim, havada cidden çok güzel. Bir piknik havası, yaz havası gibi güzel bir hava var" dedi.


Bora Karatepe ise çocuklarını gezdirmek için çıktığını ve kış mevsimine rağmen havanın güzel ve sıcak olduğunu belirterek, "Ailemizle dışarıya çıktık. Hava güzel olduğu için herkes dışarıya çıkmış ne güzel, çocuklarımızı oynattığımız için mutluyuz. Kış olmasına rağmen bu hava güzel oldu. Pazar günü olması ile daha iyi oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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