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Denizli'de sıcaktan bunalanların adresi 'Bağbaşı Yaylası'

1 saat önce

Denizli'de sıcaktan bunalanların adresi 'Bağbaşı Yaylası' Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört bir yandan ziyaretçi ağırlıyor Vatandaşlar serinlemek için teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na gidiyorDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası...

Denizli'de sıcaktan bunalanların adresi 'Bağbaşı Yaylası'
Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört bir yandan ziyaretçi ağırlıyor
Vatandaşlar serinlemek için teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na gidiyor
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor. Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, muhteşem manzarası ve eşsiz doğası ile herkesi kendine hayran bırakıyor.
Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Denizli turizminin önemli bir noktası haline gelen tesis özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde kent içinden ve kent dışından gelen misafirlerini ağırlıyor. Ziyaretçiler teleferik ile Bağbaşı Yaylası'na akın ederek 1400 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşamanın yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Yayla turizminin merkezlerinden biri olan tesis, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin tercihi olması ile dikkat çekiyor.
"Yayla 4 mevsim cazibe merkezi oldu"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmete alındığı günden beri milyonlarca kişinin ziyaret ettiği teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Tesisimiz alternatif turizm anlamında şehrimize yeni bir soluk getirdi. Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum" dedi.
Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na gelen misafirler tesisin çok güzel olduğunu belirttiler.
Denizli'de sıcaktan bunalanların adresi 'Bağbaşı Yaylası'
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:35 Kaynak: İHA
Türkiye, Denizli, Bağbaşı, Güncel
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