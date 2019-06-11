Son Dakika Haberleri: DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI
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DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI

8 saat önce

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası, yollar adeta göle döndü.

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası, yollar adeta göle döndü. Otomobiller, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bugün saat 15.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, Denizli'de hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki bazı caddelerin rögarları taştı, yollar adeta göle döndü. Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Menderes Bulvarı'nda, bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınarak yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, kentte çalışma başlattı. Yağmurdan olumsuz etkilenenlerden Ayhan Şimşek, zor anlar yaşadıklarını belirterek, Yağmur aniden bastırdı. Şiddetli bir yağış oldu. Dükkanımın önü göle döndü. İş yerimden çıkamıyorum. Yolda kalanlar iş yerime sığınıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum dedi.
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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