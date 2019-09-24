Son Dakika Haberleri: Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı
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Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı

13 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesinde Hasan Ali Kızıltaş'a ait büfeden yaklaşık 30 bin lira değerinde sigara çalındı.


Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüphelilerin tespiti için kamera görüntülerini inceledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkezefendi, Hasan Ali, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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