Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı
13 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:58 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesinde Hasan Ali Kızıltaş'a ait büfeden yaklaşık 30 bin lira değerinde sigara çalındı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüphelilerin tespiti için kamera görüntülerini inceledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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