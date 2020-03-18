Denizli'de 'sığır çiçeği hastalığı' aşılama kampanyası sona erdi - Son Dakika

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sığır cinsi hayvanlar için başlatılan 'sığır çiçeği hastalığı' aşılama kampanyası döneminin tamamlandığı belirtildi.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra 3 aylık yaşa gelen buzağıların ise yılsonuna kadar aşılanabileceği bildirildi. Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak, zaman zaman görülen önemli hayvan hastalıklarından biri olan sığır çiçeği hastalığına karşı aşılama çalışmasının yapıldığı ifade edildi. Sığır çiçeği hastalığının, kene ve sokucu sineklerle bulaşan, deri içinde yumrulu şişlikler şeklinde görülen, sığırların ana konakçısı olduğu akut viral bir enfeksiyon olduğu aktarıldı. Sığır cinsi hayvanların tamamına sığır çiçeği aşısı uygulanmasının hastalığa karşı bağışıklığı arttırarak hastalık çıkışlarının önlenmesi adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Aşı uygulamasının ayrıca veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri tarafından büyük özveri ile yürütüldüğü de ifade edildi. - DENİZLİ