Denizli'de

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğunun tarihi Sürücüolu Evi'nde geleneksel hale getirdiği "Şiir Günleri" etkinlikleri 7. yılına "Merhaba" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun geleneksel hale getirdiği Şiir Günleri etkinlikleri 7 yaşına girdi. Tarihi Sürücüoğlu Evi'nde her hafta cumartesi günü şairlerin bir araya geldiği etkinliğin yeni dönem açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu ve şairler katıldı. Kabukçu, 7. yıllarına adım attıklarını belirterek, "Başkanımız Sayın Osman Zolan önderliğinde 2012 yılında bu çatı altında buluştuk. Yıllardan beri burada çiçek açtık, bahar olduk. Bazen kış olduk, hüzünlendik. Hep birlikte olduk. Bugüne dek bizlere sonsuz destekler sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Esas olan bu güzelliklerin içine güzellikler koyabilmek "



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tarihi Sürücüoğlu Evi'nin kent şairleri ve şiirle buluşmasının büyük bir önem taşıdığını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Sürücüoğlu Evi'nin eski halini bilen biri olarak söylüyorum. Burası çok güzel oldu. Eserleri aslına uygun olarak restore ettiğimizde ortaya çok güzel işler çıktı. Esas olan bu güzelliklerin içine güzellikler koyabilmek. 'Böyle tarihi bir yapı sanatla buluşsun' istedik. 'Burası şairlerimizin duygu yüklü şiirlerini okudukları, sohbet toplantıları gerçekleştirdikleri yer olsun' istedik. Bu atmosferin sizlere de iyi geldiğini düşünüyorum. Şehrimizin tarihi değerlerine sahip çıkıp bununla birlikte sanatı ve kültürü ayakta tutmamız lazım. Şiir yazabilmek önemli bir meziyet. Bu yüzden şehrimizin siz değerli şairlerine sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından tarihi Sürücüoğlu Evi'nin sahibi olan Nüzhet Sürücüoğlu'nun, torununun gelini Suna Özmutaf ve kızı Alya Özmutaf, Başkan Osman Zolan'a geçmişte Sürücüoğlu Evi'nde çekilen aile fotoğrafını hediye etti. - DENİZLİ