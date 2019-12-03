Son Dakika Haberleri: Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu
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Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bozkurt ilçesinde önceden belirlenen 5 adrese baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi, 12 av tüfeği gövde ve tetik tertibatı, 8 kurusıkı tabanca gövdesi ve üst kapak takımı, silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan aletler bulundu.

Soruşturma kapsamında M.K.T, S.V.F. ve S.G. gözaltına alındı.

Zanlıların, farklı tarih ve şehirlerden temin ettikleri silah parçalarını çekmemek amacıyla 5 ayrı adrese kargo yoluyla ulaştırılmasını sağladığı ve daha sonra da atölyeye çevirdikleri ayrı bir evde birleştirdikleri ortaya çıktı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu
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