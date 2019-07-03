Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu
50 dakika önce
Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:01 Kaynak: AA
'de düzenlenen silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bir ihbar üzerine otomobil yedek parçası satışı yapan bir kişinin kaçak silah ticareti yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelinin ev ve işyerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 9 bin 345 av tüfeği fişeği, 307 tabanca fişeği, 20 bıçak, 7 şarjör, 6 kabze ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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