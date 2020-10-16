Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ile fişek basma makineleri ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.