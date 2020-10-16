Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerde, 10 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte 4 adrese operasyon düzenledi.

Denizli 'de, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi