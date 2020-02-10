Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve mermiler, 6 silah parçası ve iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.F. ile V.G. hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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