Antika silahları satamadan yakalandı

Denizli'de silah ticareti yapan ve elinde antika ürünler bulunan şüpheli, amacına ulaşamadan yakalandı.

Denizli'de "Silah Ticareti" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kama, 1 adet hançer ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanunu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Antika değeri olan silah ise muhafaza altına alındı. - DENİZLİ