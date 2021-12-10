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Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

10.12.2021 18:29
Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Denizli'de jandarma tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de jandarma tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçaklığı suçu işlediğini tespit ettikleri D.A'nın 2 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Arama sonucu 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 22 tabanca fişeği, 1 matkap, 41 tabanca yedek namlusu ve 60 namlu açma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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