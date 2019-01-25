Son Dakika Haberleri: Denizli'de Silahlı Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Denizli'de Silahlı Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Denizli'de Silahlı Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kervensaray Mahallesi Saklıkent Caddesin'deki bir aparta gelen kimliği belirsiz kişi, burada kalan Akif Er ile tartıştı.


Kavgaya dönülen olayda Er, bacağından bıçakla ve kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Er'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis, olay yerinden taksi ile uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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