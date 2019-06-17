Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:18 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'ndeki büfenin önünde iki grup arasında alacak meselesinden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle yaralanan Hakan Y, kullandığı otomobille gittiği özel hastanede tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgaya karıştıkları iddiasıyla M.D. ve İ.G. gözaltına alındı.
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