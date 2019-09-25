Denizli'de silahlı kavga: 5 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, iki aile alasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında kavga çıktı.



Kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle husumetli olduğu şahısların üzerine ve evine doğru ateş açması sonucu aynı aileden Süleyman (54), Eşref (38), Gonca (22), Ferdi (29) ile Ekrem Adlım (17) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Adlım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.