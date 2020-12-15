Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

15.12.2020 15:51
Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. adlı kişi, aynı zamanda dayısının oğlu olan Sinan M'nin (35) Zümrüt Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu esnada M.K, Sinan M'ye tabancayla ateş etti.

Karnından ve omzundan yaralanan Sinan M, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçan M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Değerli Taş, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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