Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

C.S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

T.G. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, C.S'nin tüfekle ateş etmesi sonucu T.G. ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde T.G. ile C.S. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

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