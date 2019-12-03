Denizli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir araç kiralama firmasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünal, oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.