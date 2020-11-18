Denizli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kokoreç dükkanında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'ndeki bir kokoreççi dükkanında, V.O. ile E.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.H, yanında bulunan tabancayla V.O'ya ateş etti.
V.O, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
E.H ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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