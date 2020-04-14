Denizli'de, silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde market işleten H.Ü ve oğlu Y.Ü ile M.Ç. arasında Asmalıevler Mahallesi'nde kavga çıktı.

Olayda H.Ü. elinden, M.Ç. ise ayağından yaralandı. Olaya ilişkin Y.Ü, gözaltına alındı.

M.Ç. ile H.Ü, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

H.Ü, ifadesinde çıkan kavgada oğlunun aracından pompalı tüfeği aldığını, M.Ç'yi ayağından kendisini de yanlışlıkla elinden yaraladığını ileri sürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.