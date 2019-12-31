Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde adliye ek binası şantiyesi önünde alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavgaya karışan biri taşeron firma temsilcisi diğeri müteahhit iki kişi, gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde adliye ek binası şantiyesi önünde alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavgaya karışan biri taşeron firma temsilcisi diğeri müteahhit iki kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde yapımı süren adliye ek binasının şantiye girişinde, taşeron firma temsilcisi E.G. ile müteahhit H.O. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, otomobilinden alıp geldiği tabanca ile ateş etmeye başladı.

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adliyede bulunan özel harekat polisleri de olay yerine intikal ederken, 4 el ateş ettiği belirtilen E.G. silahıyla yakalandı. Olay nedeniyle H.O. da gözaltına alındı.

Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı

Adalet Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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