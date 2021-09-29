Denizli'de silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 8 kişinin bir akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçeşme mevkisinde 27 Eylül 'de M.K. adlı sürücünün hareket halindeki hafif ticari aracında silahla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

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