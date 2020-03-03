Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

23 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi 1477 Sokak'ta yürüyen G.S. husumetli olduğu belirtilen H.A'yı sokakta park halindeki 20 HB 575 plakalı otomobil içerisinde gördü. G.S. yanında taşıdığı pompalı tüfekle araca doğru ateş ettikten sonra kaçtı.

Kolundan ve göğsünden yaralanan yaralanan H.A. araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, polis tarafından silahla birlikte gözaltına alındı.

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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