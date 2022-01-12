Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Akkonak Mahallesi'nde evinin bulunduğu apartmana girmek isteyen hafif ticari araçla gelen M.A'nın tüfekli saldırısına uğradı.
R.Y. tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Caddede esnaflık yapan Kezban Erçetin, gazetecilere, silah sesi duyduktan sonra yerde yatan bir kişiyi gördüğünü anlattı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika