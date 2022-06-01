Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

01.06.2022 00:39
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki oto sanayide bulunan iş yerinden motosikletiyle evine hareket eden Metin Altundağ'a, Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi'nde otomobille bölgeye gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Altundağ, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 16 yaşındaki F.A'yı beraberinde pompalı tüfekle gözaltına aldı.

F.A'nın daha önce bir süre Altundağ'ın iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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