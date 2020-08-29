Denizli'de silahlı soyguncuları arayan polis, kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Denizli'de silahlı soyguncuları arayan polis, kuş uçurtmuyor

DENİZLİ'de dün kargocu kılığına girip özel bankaların para kuryeliğini yapan özel bir güvenlik şirketine silahla girip soygun girişiminde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiyi, arama çalışmaları sürüyor. İçinde 13 milyon liranın bulunduğu şirkete soygun girişimine karışan kişilerin yakalanması için özel ekip kuran Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında kuş uçurtmuyor.

Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan ve özel bankaların para kuryeliğini yapan, ATM makinelerine de para taşıyan özel güvenlik şirketine, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından, dün sabah saat 09.00 sıralarında soygun girişimi düzenlendi. Beyaz renkli sedan bir otomobille şirketin önüne gelen kargo görevlisi kılığındaki bez maskeli 3 kişiden 2'si araçtan indi. Şüphelilerden 1'i, kendini kargo görevlisi olarak tanıtıp içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip tabancasını çıkarmak istedi. Ancak şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp sarılarak, tabancasını çıkarmasına engel oldu. Bu sırada, şüpheliyi iterek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisi ile yardımına gelen diğer güvenlik personelleri soygun girişimini püskürttü. Bunun üzerine dışarıya kaçan şüpheli, havaya tek el ateş edip dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı. Otomobile binecekleri sırada şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşlarından birinin olay yerinde kaldığını fark edip, olay yerinden aldıktan sonra tekrar yollarına devam edip, kaçtı. Soygun girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği bünyesinde 10 kişilik özel bir ekip kuruldu. Polis ekipleri, şüphelilerin olayın ardından geçiş güzergahlarında bulunan noktalardaki güvenlik kameraları üzerinde hummalı bir araştırmaya başladı. Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan Plaka Tespit Sistemi (PTS) kullanılarak şüpheli araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları da detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Olayın yaşanmasının ardından il genelinde kuş uçurtmayan polis ekipleri, şehri abluka altına aldı. Polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında sıkı bir denetime başladı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgusu yapılırken, şüpheli araçlar ise didik didik arandı.