Denizli'de sinema salonları Mart ayına kadar kapalı olacak - Son Dakika

Denizli'de sinema salonları Mart ayına kadar kapalı olacak
01.01.2021 00:04
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresini Mart ayına kadar uzattı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresini Mart ayına kadar uzattı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplantı. Korona virüs salgının seyri ve kent genelindeki tedbirlere yönelik konuların konuşulduğu toplantıda yeni karar alındı. Yıl sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiği açıklanan sinema salonlarına yönelik yeni tedbir genelgesi yayımlandı. Bu kapsamda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verildiği açıklandı. - DENİZLİ
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