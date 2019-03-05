Son Dakika Haberleri: Denizli'de Sıra Bekleyenlere Biber Gazı Sıkan Polise Soruşturma

Denizli'de Sıra Bekleyenlere Biber Gazı Sıkan Polise Soruşturma

1 saat önce

İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde bekleyen gruba biber gazı sıktığı görüntüleri yayınlanan polis memurunun geçici olarak görevden uzaklaştırılarak, hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de Sıra Bekleyenlere Biber Gazı Sıkan Polise Soruşturma, System.String[]
İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde bekleyen gruba biber gazı sıktığı görüntüleri yayınlanan polis memurunun geçici olarak görevden uzaklaştırılarak, hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünün önünde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışıldığı sırada meydana gelen olayın, haberlere yansıdığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunma ve Uluslararası Koruma Başvuru sahiplerine, her pazartesi günü Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde başvuruda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra verilmektedir. Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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