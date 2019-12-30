Denizli'de sis ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Denizli'de sis ulaşımı aksattı

6 saat önce

Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde, yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli'de sis ulaşımı aksattı, System.String[]

DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde, yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çivril ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde ise kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı daha sonra yerini yoğun sise bıraktı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla bazı sürücüler, güçlük çekti. Karayolları ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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