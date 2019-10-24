Son Dakika Haberleri: Denizli'de "siyanürle intihar" ihbarı üzerine apartman boşaltıldı
Son Dakika Güncel Denizli'de 'siyanürle intihar' ihbarı üzerine apartman boşaltıldı

Denizli'de "siyanürle intihar" ihbarı üzerine apartman boşaltıldı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde siyanür içerek intihar edeceğini ileri süren kişinin yaşadığı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde siyanür içerek intihar edeceğini ileri süren kişinin yaşadığı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fesleğen Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan bir kişi, polisi arayarak "siyanür içip yaşamına son vermek istediğini" söyledi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi. Bu sırada evin balkonuna çıkan kişinin elindeki bıçak ve çay bardağındaki sıvıyla çevredekileri korkutmaya çalıştığı görüldü.

Kendisini yaralamaya çalışan kişiyi polis ekipleri ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Bu kişinin yaşadığı apartman, karantina tedbirleri kapsamında tahliye edildi. KBRN ekibi, apartmanda yaptığı kimyasal ölçümlerde sağlığa zararlı herhangi maddeye rastlamadı.

Olayı sokakta gözyaşları içinde izleyen anne H.U, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ve yetkililerden oğluna yardım edilmesini istediğini belirtti.

Denizli'de siyanürle intihar ihbarı üzerine apartman boşaltıldı

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce keşif yaptı sonra 5 metre yükseklikten koşarak atladı!
ABD Başkanı Donald Trump yine teröristbaşı Mazlum Kobani'ye övgüler dizdi Son Dakika: Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Petrol sahalarında DEAŞ'a izin vermeyeceğiz İmamoğlu'ndan Hazerfen Danışmanlık'a cevap: Alın teri olmadan 6 ayda böyle yukarı çıkılmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 19:07:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de "siyanürle intihar" ihbarı üzerine apartman boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]