Denizli'de Siyanürle İntihar Tedirginliği; 5 Katlı Apartman Tahliye Edildi

Denizli'de siyanürle intihar tedirginliği; 5 katlı apartman tahliye edildi (2)AFAD EVDEKİ SİYANÜRÜ ÇIKARDIDenizli'de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Ali Ç.'nin siyanürle intihar ettiği 5 katlı apartmanın 4'ncü katındaki evde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yaptı.

Denizli'de siyanürle intihar tedirginliği; 5 katlı apartman tahliye edildi (2)



AFAD EVDEKİ SİYANÜRÜ ÇIKARDI



Denizli'de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Ali Ç.'nin siyanürle intihar ettiği 5 katlı apartmanın 4'ncü katındaki evde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yaptı. Özel giyimli, maske ve oksijen tüpü takan 4 AFAD görevlisi, intihar sonrası geride kalan siyanürü özel poşetlerle muhafaza altına aldı. Bu arada Ali Ç.'nin, siyanürü suya karıştırıp içerek intihar ettiği öğrenildi. Evden çıkan AFAD ekipleri, her ihtimale karşı siyanürden arındırılmaları için kendi kıyafetlerini de özel karışımlı maddelerle yıkadı. Apartmanın girişleri ve merdivenleri de arındırıldı. Temizleme çalışmasının ardından bina sakinleri dairelerine girebildi. AFAD'ın çalışması sırasında binaya sokulmayan, bu sırada evdeki köpeği için telaşlanan bir vatandaş da daha sonra köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı.



CESETTEKİ SİYANÜR DE ARINDIRILDI



Binadaki andırma çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri, daha sonra aynı işlemi yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'na geçti. AFAD ekipleri, Ali Ç.'nin otopsisinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu ile ceset üzerinde de siyanürden arındırma işlemi yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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