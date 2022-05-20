Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı - Son Dakika
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Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı

20.05.2022 14:19

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde yaşanan olayda iddiaya göre engelli memur Ercan Topçu'ya okul müdürü tarafından şiddet uygulandı. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansırken, Topçu'nun yüzde 49 engelli olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu ile okul müdürü arasındaki tartışama bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre okul müdürü, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği gerekçesiyle Topcu'ya çıkan tartışmada tokat attı. Yediği tokat ardından şok geçiren Topçu ile okul müdürü öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yediği dayaktan sonra hastaneye giden Topcu, aldığı darp raporunun ardından okul müdüründen şikayetçi oldu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKTEN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Okul müdürü tarafından saldırıya maruz kalan engelli memurun yanında olduğunu söyleyen sendika başkanı Özlem Tam, dayakçı müdürden şikayetçi olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak üyemizin bu yaşadığı durumdan üzgünüz. Tarafsız bir şekilde yargılama yapılacağından eminiz. Yüzde 49 engelli bireyimiz devlet memuru olmasına rağmen yaşadığı durumum vahimdir. Kamera kayıtlarında yer aldığı gibi üzücü bir durumdur. Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm. Bir eğitimcinin bu yanlış davranışı sergilemesi bizi derinden sarsmıştır. Konu cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiştir. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve şikayetçi olduk" dedi.

MÜDÜR AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan engelli memur Ercan Topçu'nun iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakan okul müdürü Ö.F. ise yargıya yansıyan iddialarda ilgili olarak açıklama yapamayacağını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı - Son Dakika


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