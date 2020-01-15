Denizli'de soba faciasında ikizlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de soba faciasında ikizlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de soba faciasında ikizlerden biri hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 yaşındaki ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri kardeşi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de soba faciasında ikizlerden biri hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 yaşındaki ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri kardeşi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Isınmak için evlerinde yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından 12 yaşındaki ikizler Seda ve Sena ile 8 yaşındaki Sude Kesikbaş zehirlendi. Yakınlarının evde hareketsiz buldukları ikiz kardeşler olay yerine çağrılan ambulanslar ile Servergazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ikizlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybetti. Diğer kardeşlerin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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