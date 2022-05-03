Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.05.2022 21:12
Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala (65) ve Hayriye Çakmakçı (61) kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ala buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Çakmakçı Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü Son dakika haberleri... Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1'i öldü

Acıpayam, Denizli, Akalan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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