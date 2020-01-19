Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.


Akhan Mahallesi Çamlık Caddesindeki iki katlı apartmanın zemin katında yaşayan Ramazan Güngördü, odadaki dumanı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Güngördü ile eşi Ebru Güngördü'yü Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren Güngördü çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Pamukkale, Denizli, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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