Son Dakika › Güncel › Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Akhan Mahallesi Çamlık Caddesindeki iki katlı apartmanın zemin katında yaşayan Ramazan Güngördü, odadaki dumanı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Güngördü ile eşi Ebru Güngördü'yü Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavisi süren Güngördü çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika "Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonunu alıp kaçtı Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Sultanbeyli'de cemevi'nin camları kırılıp bağış kutusundan para çalındı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak